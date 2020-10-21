Журналист Орлов призвал игроков «Зенита» быть профессионалами

Журналист Геннадий Орлов высказался о поражении петербургского «Зенита» в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», передает «СЭ».

Встреча завершилась со счетом 1:2.

»«Брюгге» — явно не «Бавария». Бельгийцы не смогли рассчитывать на ряд основных игроков. А вы прижались. Наши игроки не до конца понимают, какая на них лежит ответственность. Будьте уже профессионалами», — сказал Орлов.



Ранее Артем Дзюба объяснил поражение от «Брюгге» российским характером.