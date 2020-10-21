Футболист «Краснодара» де Вильена оценил итоги матча против «Ренна»
Андрей Черников
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Футболист «Краснодара» Тонни де Вильена оценил итоги матча Лиги чемпионов против французского «Ренна», передает Sport24.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Мы сыграли как команда, это помогло преодолеть все трудности. Несмотря на кадровые потери, «Краснодар» заработал одно очко в выездном матче Лиги чемпионов. Мы можем быть довольны», — сказал игрок.
Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.