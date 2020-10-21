Наставник «Ренна» разочарован результатом матча с «Краснодаром»

Наставник французского «Ренна» Жюльен Стефан признался, что разочарован результатом матча Лиги чемпионов против «Краснодара», передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Обидно брать очко, когда игроки делали все, чтобы выиграть матч. Мы доминировали над нашими соперниками, создавали моменты. Мы надеялись на большее, но мы продолжим работать», — сказал Стефан.

Встреча завершилась со счетом 1:1.



Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.