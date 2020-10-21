Ловрен поделился эмоциями от поражения в матче против «Брюгге»

Футболист петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился эмоциями от поражения в матче Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», передает пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Все было хорошо, пока мы не совершили эти две ошибки. То, о чем я уже говорил — это Лига чемпионов. Здесь любая оплошность имеет значение. У нас было много хороших моментов, но забить не удалось», — сказал Ловрен.



Ранее «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от «Брюгге».