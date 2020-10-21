Созин — о матче «Ренн» — «Краснодар»: Галицкий сделал то, что хотел
Андрей Черников
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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов между французским «Ренном» и «Краснодаром», передает «Чемпионат.com».
Встреча завершилась со счетом 1:1.
«Я искренне рад за Сергея Галицкого. Человек жил активной жизнью, любил футбол, и просто вложился в клуб. Он скоро он увидит «Челси» на собственном стадионе. Галицкий сделал то, что хотел», — сказал Созин.
Ранее «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в матче Лиги чемпионов.