«Зенит» на последних минутах проиграл «Брюгге» в матче Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» проиграл «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1. На 63-й минуте после неразберихи в штрафной сине-бело-голубых отличился Эммануэль Деннис. Спустя 11 минут защитник хозяев Деян Ловрен попал в штангу после удара из-за пределов штрафной, но мяч попал в голкипера Итана Хорвата и залетел в ворота. В добавленное время гол Шарля Де Кетеларе принес «Брюгге» победу.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором туре «Зенит» на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Брюгге» примет римский «Лацио».

Ранее «Зенит» и «Брюгге» объявили составы на матч Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F. 1-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) — 1:2

Голы: 0:1 — Деннис, 63; 1:1 — Ловрен, 74; 1:2 — Де Кетеларе, 90+3