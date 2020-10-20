Стали известны сроки восстановления сына Черчесова

кадр из трансляции с YouTube-канала клуба «Олимп-Долгопрудный»

Глава пресс-службы «Олимп-Долгопрудный» Камила Михалева-Искакова рассказала о сроках восстановления вратаря Станислав Черчесова-младшего, сына главного тренера сборной России, который получил травму в матче 12-го тура первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) против «Родины».

После столкновения с игроком соперника голкипер получил двусторонний оскольчатый перелом нижней челюсти со смещением и черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

«Неврологических осложнений удалось избежать. Что касается сроков возвращения в команду, то они составят от четырех до шести недель», — цитирует Михалеву-Искакову Sport24.

Ранее сообщалось, что сын Черчесова успешно перенес операцию на челюсти.