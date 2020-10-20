«Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» хотят создать Европейскую премьер-лигу

Более десяти топ-клубов Европы ведут переговоры о создании нового континентального турнира, сообщает Sky Sports.

По информации издания, команды Германии, Испании, Италии, Франции и Англии, среди которых «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», обсужают создание Европейской премьер-лиги.

Новое соревнование планируется запустить при поддержке Международной федерации футбола (ФИФА) в 2022 году. В турнире примут участие 16-18 команд, каждой из которых обещают гарантированную выплату более $100 млн. Новое первенство станет самым богатым в мире на клубном уровне.

Отмечается, что для создания Европейской премьер-лиги потребуется $6 млрд. Источником средств может стать банк JP Morgan. Презентация проекта турнира может состояться в конце октября.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против идеи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформированию Английской премьер-лиги (АПЛ).