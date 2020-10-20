Губерниев поддержал идею исключения спортсменов из Госдумы

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об идее «Единой России» перестать привлекать музыкантов и спортсменов к работе в Госдуме.

«Нам действительно не хватает в спорте профессионалов. И я с огромным удовольствием увидел бы некоторых депутатов, в том числе Госдумы, в спорте», — цитирует Губерниева Ura.ru.

Комментатор привел в пример чемпиона мира по биатлону Алексея Волкова, который после завершения спортивной карьеры стал тренером. Губерниев считает, что бронзовый призер Олимпиады Антон Шипулин и двукратный победитель Игр Сергей Чепиков могут оказать помощь в подготовке будущего резерва для национальной сборной.

Ранее Губерниев иронично прокомментировал новость об отказе олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой от выступлений на турнирах до конца года.