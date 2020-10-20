Российский хоккеист не сталкивался с расизмом в Северной Америке

Российский хоккеист Алексей Липанов, который вернулся в московское «Динамо» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассказал, что не сталкивался с расизмом в Северной Америке, передает Sport24. Нападающий жил в Канаде на протяжении трех лет.

«Я за три года в Северной Америке не видел ни одного случая расизма. Все люди имеют одинаковые права: пусть ты азиат, мексиканец, европеец или афроамериканец. Ни на кого не показывали пальцем. Никто не говорил темнокожим ребятам «нигер». Иногда читаю новости и удивляюсь, что кто-то кого-то обозвал», — сказал хоккеист.

Липанов - выпускник школы московского «Динамо». После пяти лет в системе клуба он отправился в США. Однако пробиться в основную команду НХЛ он не сумел.

Ранее Малкин подрался с сыном на тренировке.