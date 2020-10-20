Директор «Сочи» прокомментировал информацию о возможном срыве матча с «Оренбургом»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал появившуюся в СМИ новость о возможном срыве матча Кубка России с «Оренбургом», передает «Чемпионат.com». По словам Рубашко, есть информация, что кто-то в «Оренбурге» болеет.

«Возможно, они изолированы. Об отмене матча нас никто не уведомлял, все нормально. Может быть, дополнят кем-то состав.

В нашей команде все в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказали, что и у них все нормально, то матч должен состояться», — сказал Рубашко.

Матч «Сочи» с «Оренбургом» должен состояться 21-го октября.

Ранее директор «Оренбурга» прокомментировал информацию о возможном срыве матча с «Сочи».