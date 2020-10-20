Боярский: когда я смотрю на «Спартак», вижу только минусы

Прославленный актер и преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский высказался о московском «Спартаке», сообщает «СЭ».

По его мнению, красно-белые до сих пор не могут считаться претендентами на чемпионский титул.

«Мне все не нравится в игре «Спартака»! Я с уважением отношусь к футболистам и поклонникам клуба, но воспринимаю их как соперников.

Когда я на них смотрю, вижу только минусы. Просто потому что я болею за другой клуб», — сказал Боярский.

Ранее бывший нападающий московского «Локомотива» Питер Одемвингие поделился подробностями перехода защитника Виктора Мозеса в «Спартак».