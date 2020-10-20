Фигурист Соловьев раскрыл детали взаимоотношений с Бузовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев раскрыл детали взаимоотношений с певицей Ольгой Бузовой, с которой он выступает в телепроекте «Ледниковый период».

По его словам, отношения на льду во время проката и за его пределами носят прямо противоположный характер.

«То, что происходит между нами — абсолютно профессионально. Мы — актеры, мы должны играть, поэтому иногда у людей может складываться определенное впечатление.

За пределами площадки у нас у каждого свои отношения. На льду же мы — единое целое», — сказал Соловьев «Собеседнику».

Ранее сообщалось, что Татьяна Мишина осталась в восторге от исполнения ученицы Этери Тутберидзе Камиллы Валиевой тройного акселя.