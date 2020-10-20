Плющенко выложил милое видео с новорожденным сыном
Вадим Балканов
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Четырехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в Instagram милое видео с новорожденным сыном Арсением.
Тренер сборной России шагал по дому и напевал своему ребенку колыбельную перед выходом на прогулку.
Напомним, что у Плющенко и его супруги Яны Рудковской есть еще один сын, Александр, который продолжает дело отца и занимается фигурным катанием.
Ранее сообщалось, что Татьяна Мишина осталась в восторге от исполнения ученицы Этери Тутберидзе Камиллы Валиевой тройного акселя.