Плющенко выложил милое видео с новорожденным сыном

Четырехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил в Instagram милое видео с новорожденным сыном Арсением.

Тренер сборной России шагал по дому и напевал своему ребенку колыбельную перед выходом на прогулку.

Напомним, что у Плющенко и его супруги Яны Рудковской есть еще один сын, Александр, который продолжает дело отца и занимается фигурным катанием.

Ранее сообщалось, что Татьяна Мишина осталась в восторге от исполнения ученицы Этери Тутберидзе Камиллы Валиевой тройного акселя.