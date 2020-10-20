Экс-фигуристка Кликич: в Москве меня с того света вытащили

Бывшая фигуристка Каролина Кликич рассказала Sport24 подробности страшного ДТП, случившегося в 2015 году.

На пешеходном переходе пьяный водитель врезался в Кликич и ее партнера Дмитрия Ненашева, который скончался по дороге в больницу.

«Бог миловал. В Москве меня с того света вытащили, а в Тольятти медицины вообще нет. Там даже не заметили, что у меня шейный позвонок сломан», — сказала спортсменка.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выложил милое видео с новорожденным сыном Арсением.