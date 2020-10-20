«Лидс Юнайтед» в домашнем матче уступил «Вулверхэмптону»

В последнем матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лидс Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону».

Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил мексиканский нападающий Рауль Хименес.

После этого успеха подопечные Эшпириту Санту набрали девять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» десять человек заболели коронавирусом.