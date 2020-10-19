Российский боец MMA три дня пробыл в реанимации после заражения коронавирусом

Российский боец MMA Анатолий Малыхин три дня пробыл в реанимации после заражения коронавирусом, передает «СЭ».

Спортсмен рассказал, что он прилетел в Дагестан, чтобы подготовиться к бою против иранца Амира Алиакбари, который должен был состояться 30 октября.

«Температура держалась четыре дня. Приняли решение перевезти меня в Москву. Три дня пролежал в реанимации — прокапывали меня, никак не могли сбить температуру. Сейчас иду на выздоровление», — сказал Малыхин.

Спортсмен отметил, что одно легкое было поражено на 20 процентов, другое — на 30, но он уже сдал два отрицательных теста.

Его бой против Алиакбари отменен.

Ранее Гран-при Франции по фигурному катанию был отменен из-за COVID-19.