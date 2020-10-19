Российский тренер Александр Жулин заявил о том, что чемпионаты мира и Европы 2021 года по фигурному катанию могут отменить.

«Ситуация, конечно, очень плохая. Надеюсь, что сохранится чемпионат мира, но шансы на это малы. Уже отменили чемпионат четырех континентов. Скорее всего, не будет чемпионата мира и Европы», — передает слова Жулина РИА «Новости».

Напомним, в 2020 году мировое первенство, которое должно было состояться в Канаде, отменили из-за коронавируса.



Ранее Гран-при Франции по фигурному был катанию отменен из-за COVID-19.