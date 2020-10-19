Хабиб рассказал о поступке, который он никогда не совершит

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о поступке, который он никогда не совершит.

«Много чего бы не сделал. С парашюта точно бы не прыгнул. Потому что не хочется доверять свою жизнь куску материи», — сказал спортсмен в прямом эфире в Instagram.



24 октября россиянин проведет поединок против Джастина Гэтжи.



Ранее рэпер Гуф поделился ожиданиями от боя Хабиб — Гэтжи.