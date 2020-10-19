Матчи Лиги 1 начнутся с минуты молчания в память об обезглавленном учителе

Матчи восьмого тура французских Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания в память об обезглавленном учителе Самюэле Пати, передает L'Équipe.

Напомним, на уроке, который был посвящен свободе слова, он показал карикатуры на пророка Мухаммеда. Преподаватель стал получать угрозы в социальных сетях.

18 октября Абдулак Анзоров ударил учителя несколько раз ножом в шею, а затем обезглавил его. Преступник был застрелен полицейскими.



Ранее два российских бойца MMA поддержали обезглавившего учителя во Франции чеченца.