В Дагестане проведут футбольный турнир памяти отца Хабиба

В Дагестане проведут футбольный турнир памяти отца бойца абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова, передает «РБ-Спорт».

«Нам надо было связаться с Хабибом, но он готовится к поединку против Гэтжи. Нужно было спросить его разрешения. Пришлось уточнять этот вопрос через родственников, посредников. Одобрение получили. Турнир состоится», — сказал футбольный наставник Гаджи Гаджиев.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля.



Ранее Хабиб рассказал о подготовке к бою с Гэтжи.