Советский футболист номинирован на звание лучшего левого нападающего
Андрей Черников
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Советский и украинский футболист Олег Блохин номинирован на звание лучшего левого нападающего в истории футбола по версии France Football.
Также на награду претендуют Ривелино, Роналдиньо, Ривалдо, Христо Стоичков, Криштиану Роналду, Райан Гиггз, Тьерри Анри, Драган Джаич и Карл-Хайнц Румменигге.
Блохин выступал за киевское «Динамо», кипрский «Арис» и австрийский «Форвертс».
Ранее дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним» в чемпионате Франции.