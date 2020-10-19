Ковальчук может продолжить карьеру в «Спартаке»

Российский хоккеист Илья Ковальчук может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает Sport24. Хоккеист хочет выступать за красно-белых до открытия тренировочных лагерей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). При этом Ковальчук будет продолжать искать себе команду в НХЛ.

Напомним, что под руководством действующего главного тренера «Спартака» Олега Знарка Ковальчук уже работал в СКА и сборной России.

В сезоне-2019/20 Ковальчук поиграл за три клуба НХЛ — «Лос-Анджелес Кингз», «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». В 46 матчах прошлого сезона хоккеист набрал 26 (10+16) очков.

Ковальчук является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 1999-м году.

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