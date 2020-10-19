Соперник госпитализированного Умара Нурмагомедова может провести бой в UFC

Соперник российского бойца смешанного стиля Умара Нурмагомедова, казахстанский боец Сергей Морозов все еще может провести поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает ТАСС.

«Еще могу провести бой. Есть несколько вариантов соперников», — сказал Морозов.

Напомним, что бой двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова с Морозовым должен был пройти 24 октября. Однако в воскресенье Умар Нурмагомедов был госпитализирован из-за обнаружения стафилококка в организме.

По информации источника, соперником Морозова мог стать Саид Нурмагомедов, но россиянин уже покинул «Бойцовский остров».

На счету 31-летнего бойца в смешанных единоборствах 20 боев, 16 побед и четыре поражения.

Ранее глава UFC выложил промо-ролик боя Нурмагомедов — Гэтжи.