«Бока Хуниорс» подала в суд на «Барселону»

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» подал в суд на испанскую «Барселону» из-за трансфера защитника Сантьяго Рамоса Минго.

«Случилось так, что предыдущее руководство очень плохо относилось к Минго. Я не знаю, был ли у него тогда представитель или нет. Сегодня мы подаем на «Барселону» в суд, потому что считаем, что у нас есть права», — приводит слова президента команды Хорхе Амора Амеаля Marca.

18-летний уругвайский футболист перешел в каталонский клуб в феврале 2020 года. Его соглашение с командой рассчитано до конца сезона-2021/21.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подаст на каталонцев в суд.