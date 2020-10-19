Гэтжи пообещал довести фанатов Хабиба до слез

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи высказался о болельщиках чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова.

«Знаю одну сумасшедшую вещь о его фанатах — это то, что они самые серьезные парни на Земле, но их очень легко довести до слез. И когда я уложу Хабиба, тысячи и тысячи будут плакать», — цитирует Гэтжи газета «Известия».

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее Гэтжи раскритиковал Нурмагомедова за скандал с бездомными.