Мэр Львова высказался о поражении Ломаченко

Мэр Львова Андрей Садовой на своей странице в Facebook высказался с сарказмом о поражении украинского бойца Василия Ломаченко от американца Теофимо Лопеса. Бой Ломаченко и Лопеса состоял из 12-ти раундов и закончился единогласной победой американского бойца решением судей.

«При всем уважении к спортивному прошлому Василия Ломаченко: когда ты отворачиваешься от своей страны, она отворачивается от тебя.

И даже абсолютно чужой парень по фамилии Лопес становится ей ближе», — написал Садовой.

Весной этого года Ломаченко вместе с украинским боксером Александром Усиком снялся в документальном российском фильме, чем вызвал негатив у многих украинцев, которые считают, что Россия аннексировала Крым и является главным виновником военного конфликта на Донбассе между Киевом и самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР.

Ранее Усик стихами отреагировал на поражение Ломаченко.