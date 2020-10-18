Гендиректор «Рубина» высказался о переигровке матча с «Краснодаром»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказал свое мнение о возможной переигровке матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (1:3), передает «Бизнес Online». Сулейманов заявил, что цель подачи протеста в КДК РФС казанского клуба — не переигровка матча, а требование дать оценку эпизодам с возможными ошибками судей.

«Мы специально пригласили зарубежных специалистов в наш футбол, чтобы они научили нас пользоваться ВАР, они написали протокол, обучали наших судей им пользоваться и что мы видим? В первом же матче после паузы допускается грубое нарушение этого самого протокола ВАР. Ошибку нужно признать. Если ее не признают, то все бесполезно», — сказал он.

Напомним, что «Рубин» после матча подал жалобу на действия главного арбитра Михаила Вилкова в эпизоде с пенальти в конце первого тайма.

Ранее ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ.