Четыре случая заражения коронавирусом выявлено у соперника «Зенита» в Лиге чемпионов

В составе «Брюгге» четыре случая заражения коронавирусом перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

Положительный тест на коронавирус у вратаря Симона Миньоле, защитника Одилона Коссуну и нападающего Михаэла Крменчика. Все трое были изолированы от команды и не полетят в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Болезнь у игроков проходит бессимптомно.

Также положительный тест сдал генеральный директор «Брюгге» Винсент Маннарт.

Напомним, что матч «Зенит» — «Брюгге» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 19.55 мск.

Ранее «Тамбов» обыграл «Ротор» в матче РПЛ.