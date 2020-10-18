Четыре случая заражения коронавирусом выявлено у соперника «Зенита» в Лиге чемпионов
Карен Саркисян
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В составе «Брюгге» четыре случая заражения коронавирусом перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита», сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
Положительный тест на коронавирус у вратаря Симона Миньоле, защитника Одилона Коссуну и нападающего Михаэла Крменчика. Все трое были изолированы от команды и не полетят в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Болезнь у игроков проходит бессимптомно.
Также положительный тест сдал генеральный директор «Брюгге» Винсент Маннарт.
Напомним, что матч «Зенит» — «Брюгге» состоится 20 октября на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи в 19.55 мск.