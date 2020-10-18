Сын Черчесова госпитализирован после удара коленом по голове

На 21-й минуте матча 12-го тура Профессиональной футбольной лиги между «Олимп-Долгопрудный» и «Родиной» голкипер хозяев Станислав Черчесов получил удар коленом в голову, потерял сознание и был госпитализирован. Напомним, вратарь подмосковного клуба является сыном главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. В своей футбольной карьере он также выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).

«Олимп-Долгопрудный» занимает 2-е место в турнирной таблице группы «Запад» ПФЛ, набрав 25 очков в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что двоюродный брат Хабиба госпитализирован в Дубае.