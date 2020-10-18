Хабиб назвал причину госпитализации Умара Нурмагомедова
Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал причину госпитализации своего двоюродного брата Умара.
«Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября», — написал Хабиб в Instagram.
Также Хабиб отметил, что перед вылетом в Абу-Даби Умару стало хуже. Его пришлось госпитализировать в Дубае.
24 октября Умар Нурмагомедов должен был провести свой дебютный бой в UFC против Сергея Морозова из Казахстана.
Ранее сообщалось о том, что Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае
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Всем Салам Алейкум. Последние несколько дней Умар пролежал в отеле с высокой температурой, которая была вызвана стафилококковой инфекцией. Но несмотря на это он и вся наша команда были настроены, что он выступит 24 октября. Сегодня утром, перед нашим вылетом в Абу-Даби ему стало хуже и его госпитализировали в Дубае. - Выздоравливай Братишка, значит так было суждено @umar_nurmagomedov