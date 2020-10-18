Бой между Умаром Нурмагомедовым и Морозовым отменен
Андрей Черников
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Бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и казахстанцем Сергеем Морозовым отменен, передает ТАСС.
Напомним, двоюродный брат Хабиба госпитализирован в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой.
«Бой с Морозовым отменен», — сообщили в команде спортсмена.
Стоит отметить, что для Умара данный поединок должен был стать первым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он должен был пройти 24 октября.
Ранее сообщалось о том, что Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае.