Бой между Умаром Нурмагомедовым и Морозовым отменен

Бой между россиянином Умаром Нурмагомедовым и казахстанцем Сергеем Морозовым отменен, передает ТАСС.

Напомним, двоюродный брат Хабиба госпитализирован в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой.

«Бой с Морозовым отменен», — сообщили в команде спортсмена.



Стоит отметить, что для Умара данный поединок должен был стать первым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он должен был пройти 24 октября.

Ранее сообщалось о том, что Умар Нурмагомедов госпитализирован в Дубае.