«Тамбов» обыграл «Ротор» в матче РПЛ
Карен Саркисян
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Футбольный клуб «Тамбов» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей точными ударами отметились Александр Караптеян и Герман Онугха.
После 11-туров РПЛ тамбовчане набрали 11 очков и расположились на 12 месте. Волгоградцы занимают последнее место в турнирной таблице с тремя очками.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
РПЛ. 11-й тур
«Ротор» — «Тамбов» — 0:2
Голы: 0:1 — Карапетян, 57; 0:2 — Онугха, 82.
Ранее стали известны составы на матч РПЛ между ЦСКА и «Динамо».