«Тамбов» обыграл «Ротор» в матче РПЛ

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Футбольный клуб «Тамбов» обыграл волгоградский «Ротор» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Александр Караптеян и Герман Онугха.

После 11-туров РПЛ тамбовчане набрали 11 очков и расположились на 12 месте. Волгоградцы занимают последнее место в турнирной таблице с тремя очками.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

РПЛ. 11-й тур
«Ротор» — «Тамбов» — 0:2
Голы: 0:1 — Карапетян, 57; 0:2 — Онугха, 82.

Ранее стали известны составы на матч РПЛ между ЦСКА и «Динамо».