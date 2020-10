Леннокс Льюс считает заслуженной победу Лопеса над Ломаченко

Британский боксер Леннокс Льюис прокомментировал бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко.

Напомним, Лопес победил единогласным решением судей.



«Лопес уверенно победил. После трех раундов вы уже обычно понимаете, каков ваш соперник. Я не понимаю, почему Лома отдал большую часть боя, прежде чем переключиться. Поздравляю нового царя горы», — написал Льюис в Twitter.



Ранее Майк Тайсон отреагировал на победу Лопеса над Ломаченко.

Lopez beats Lomachenko convincingly. After three rounds u know who ur opponent is. Didn't understand why Loma basically gave away most of fight before getting into gear. Too late by then. Congrats to the new king of the hill.