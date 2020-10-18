Игрок «Динамо» Н'Жи оценил шансы команды на успех в матче с ЦСКА

Футболист московского «Динамо» Клинтон Н'Жи поделился ожиданиями от матча против столичного ЦСКА, передает пресс-служба бело-голубых.

Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«ЦСКА — большой клуб в России. «Динамо» — тоже. Матчи между большими командами очень серьезные, борьба идет до последней секунды. Мы точно не слабее ЦСКА, так что шансы на успех равны», — сказал Н'Жи.



Ранее Константин Кучаев поделился ожиданиями от матча против «Динамо».