Гендиректор «Зенита» хотел бы поменять лимит на легионеров

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба, передает Sport24.

«Подводить итоги трансферной кампании будем позже. Повлиял ли лимит на трансферы? Это как климат — хотелось бы его поменять, но не получается. Или иметь более приятный климат. Пока живем в условиях, которые есть», — сказал Медведев.

Напомним, в прошедшее трансферное окно в клуб с берегов Невы пришли Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен и Вендел.

Ранее Сергей Семак рассказал о перспективах Малкома сыграть в Лиге чемпионов против «Брюгге».