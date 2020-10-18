Французская бригада судей обслужит матч «Зенита» и «Брюгге»

Французский арбитр Бенуа Бастьен назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и бельгийским «Брюгге», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать ему будут француз Фредерик Хакетт и Рой Хассан из Израиля.

Встреча начнется 20 октября в 19:55 по московскому времени.



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