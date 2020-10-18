Ломаченко не согласился с решением судей в поединке с Лопесом

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что не согласен с решением судей, которые единогласно отдали победу Теофиму Лопесу, передает ESPN.

«По ходу боя я думал, что половина поединка была равной. Считаю, что вторую половину я забрал. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением арбитров», — сказал Ломаченко.

Напомним, украинец потерял три чемпионских пояса.



Ранее Александр Беспутин отреагировал на поражение Ломаченко в бою против Лопеса.