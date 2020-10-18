Боксер Варгас победил Костанеда в Лас-Вегасе

В американском Лас-Вегасе проходит вечер профессионального бокса.

Хосуэ Варгас оказался сильнее Кендо Кастанеда. Поединок продлился все десять раундов и завершился победой американца единогласным решением судей: 100-89, 98-91 и 99-90.

Напомним, что в главном бою сразятся украинец Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что бразильянка Джессика Андраде победила американку Кэтлин Чукагян на турнире UFC Fight Island 6 в Абу-Даби.