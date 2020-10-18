«Барселона» сенсационно проиграла «Хетафе» в матче Ла Лиги
Вадим Балканов
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В очередном матче шестого тура чемпионата Испании по футболу «Хетафе» сломил сопротивление каталонской «Барселоны».
Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил нападающий Хайме Мата, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар на 56-й минуте поединка.
В настоящее время подопечные Роналда Кумана занимают девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков подверг критике фанатов «Спартака».