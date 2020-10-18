«Барселона» сенсационно проиграла «Хетафе» в матче Ла Лиги

В очередном матче шестого тура чемпионата Испании по футболу «Хетафе» сломил сопротивление каталонской «Барселоны».

Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил нападающий Хайме Мата, успешно реализовавший одиннадцатиметровый удар на 56-й минуте поединка.

В настоящее время подопечные Роналда Кумана занимают девятое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков подверг критике фанатов «Спартака».