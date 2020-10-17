Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал переход в «Динамо»
Андрей Черников
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Футболист датского «Копенгагена» Гильермо Варела прокомментировал свой переход в московское «Динамо», передает сайт бело-голубых.
Напомним, игрок будет выступать за бело-голубых на правах аренды.
«Динамо» — сильный клуб с симпатичным стадионом и множеством болельщиков. Я знаю, что главным тренером будет Сандро Шварц, который работал в «Майнце». Жду нашего сотрудничества», — сказал Варела.
Также уругваец выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед», «Кастилью» и «Пеньяроль».
Ранее «Динамо» арендовало у «Копенгагена» защитника Гильермо Варелу.