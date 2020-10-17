Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал переход в «Динамо»

Футболист датского «Копенгагена» Гильермо Варела прокомментировал свой переход в московское «Динамо», передает сайт бело-голубых.

Напомним, игрок будет выступать за бело-голубых на правах аренды.

«Динамо» — сильный клуб с симпатичным стадионом и множеством болельщиков. Я знаю, что главным тренером будет Сандро Шварц, который работал в «Майнце». Жду нашего сотрудничества», — сказал Варела.

Также уругваец выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед», «Кастилью» и «Пеньяроль».



Ранее «Динамо» арендовало у «Копенгагена» защитника Гильермо Варелу.