Емельяненко поделился ожиданиями от поединка Ломаченко против Лопеса

Боец Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боксерского поединка между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом, передает Vseprosport.

Поединок состоится 18 октября.

«Я думаю, единственное, чего ему нужно опасаться от Лопеса — хуки с левой и правой стороны. Думаю, что Лопес рано или поздно «лопнет». Ближе к последним раундам он будет сдавать», — сказал Емельяненко.



Ранее боксеры Ломаченко и Лопес показали одинаковый вес перед боем.