Зе Луиш поделился эмоциями от первого матча за «Локомотив»

Новичок московского «Локомотива» Зе Луиш поделился эмоциями от первого матча за «железнодорожников», передает сайт команды.

Напомним, подопечные Марко Николича одержали победу над «Уфой» (1:0), а форвард сделал голевую передачу.



«Это то, для чего я здесь, — чтобы помогать команде. Здорово, что я смог выйти на поле и помочь «Локомотиву». Для меня важно, что мы выиграли», — сказал Зе Луиш.

Ранее Зе Луиш опубликовал фото с тренировки «Локомотива».