Зе Луиш поделился эмоциями от первого матча за «Локомотив»
Андрей Черников
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Новичок московского «Локомотива» Зе Луиш поделился эмоциями от первого матча за «железнодорожников», передает сайт команды.
Напомним, подопечные Марко Николича одержали победу над «Уфой» (1:0), а форвард сделал голевую передачу.
«Это то, для чего я здесь, — чтобы помогать команде. Здорово, что я смог выйти на поле и помочь «Локомотиву». Для меня важно, что мы выиграли», — сказал Зе Луиш.