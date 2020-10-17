«Спартак» обыграл «Химки» в матче РПЛ
Андрей Черников
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Московский «Спартак» обыграл подмосковные «Химки» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе победителей точными ударами отметились Александр Кокорин, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон. За химчан отличились Резиуан Мирзов и Брайан Идову.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
РПЛ. 11-й тур
«Химки» — «Спартак» — 2:3
Голы: 1:0 — Мирзов, 48; 1:1 — Кокорин, 58; 1:2 — Понсе, 63; 1:3 — Ларссон, 77; 2:3 — Идову, 85.