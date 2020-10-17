Слуцкий пообещал отрубить ногу своему футболисту

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ошибку защитника Сильвие Бегича в матче против «Краснодара», передает РИА «Новости».

Напомним, клуб из Татарстана проиграл со счетом 1:3.

Бегич потерял мяч в своей штрафной, и хавбек «быков» Кристоффер Олссон забил второй мяч.

«Какие могут быть санкции? Ну, отрубим ногу. Посмотрим, как дальше будет действовать», — сказал Слуцкий.



Ранее «Краснодар» обыграл «Рубин» в матче РПЛ.