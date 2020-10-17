«Аталанта» Миранчука разгромно уступила «Наполи» в матче Серии А

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«Аталанта» уступила «Наполи» в матче Серии А.

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Алексей Миранчук, который выступает за клуб из Бергамо, провел матч на скамейке.

В составе победителей отличились Маттео Политано, Виктор Осимхен и Ирвин Лосано, который оформил дубль. За «Аталанту» отличился Сэм Ламмерс.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Наполи».