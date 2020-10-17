Новичок «Локомотива» Зе Луиш остался в запасе на матч с «Уфой»
Антон Борисов
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Московский «Локомотив» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 11-го тура чемпионата России.
Новичок «железнодорожников» Зе Луиш остался в запасе.
Стартовый состав «Локомотива»: Гилерме, Живоглядов, Лысцов, Мурило, Рыбус, Жемалетдинов, Крыховяк, Куликов, Ан. Миранчук, Смолов, Эдер.
Стартовый состав «Уфы»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Табидзе, Йокич, Кротов, Камилов, Голубев, Алибеков, Жамалетдинов.
Встреча между «Локомотивом» и «Уфой» пройдет в Москве. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 16.30 мск.