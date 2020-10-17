Гэтжи пообещал «испортить день» Хабибу

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гэтжи высказался о предстоящем поединке против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я здесь, чтобы испортить день Нурмагомедову. К черту всех, кто предрекает ему победу — его менеджеру, тренерам. К черту их. Они считают, что у них есть план. Но я спутаю им карты», — сказал Гэтжи в эфире шоу Morning Combat.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Россиянин провел в профессиональной карьере 28 поединков и одержал 28 побед. В активе американца 22 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Гэтжи может пройти со зрителями.