Казанский «Рубин» заключил контракт с российским игроком из системы «Монако» Кириллом Климовым. Об этом сообщает Inkazan.

По информации источника, 19-летний нападающий присоединился к молодежной команде клуба на правах свободного агента.

Напомним, что Кирилл является воспитанником академии «Локомотива» и сыном прославленного футболиста Валерия Климова, выступавшего в свое время за «Томь».

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