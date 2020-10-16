Форвард «Тоттенхэма» Бэйл попросил отправить домой новичка команды
Харитон Сергеев
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Игрок сборной Уэльса Джо Родон перешел в лондонский «Тоттенхэм», передает пресс-служба команды.
Контракт рассчитан на пять лет.
Интересно, что до официального объявления трансфера «шпоры» записали ролик, в котором анонсировали появление нового футболиста в клубе. В видео Родон приезжает на базу, а Гарет Бэйл просит отправить его домой.
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